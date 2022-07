Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Kreutzkamp in Reinbek Bewohner überrascht Täter beim Einbruch in Wohnung Von Marcel Nass | 29.07.2022, 10:48 Uhr

Am Freitagmorgen wurde der Bewohner gegen 4.10 Uhr durch Geräusche im Haus aufmerksam. Der Täter erbeutete Bargeld in einem dreistelligen Bereich und ergriff die Flucht in Richtung Wittenkamp.