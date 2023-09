Kampf gegen Fachkräftemangel 19 Pflege-Azubis starten im Reinbeker St. Adolf-Stift in eine neue Karriere Von Sina Lea Riebe | 06.09.2023, 12:18 Uhr Die Azubis des St. Adolf-Stift in Reinbek. Foto: St. Adolf-Stift up-down up-down

Im Krankenhaus St. Adolf-Stift in Reinbek treten 19 Menschen die Ausbildung zur Pflegefachkraft an. Ein kleiner Gewinn mit Blick auf den Fachkräftemangel in ganz Deutschland.