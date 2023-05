Foto: Jan Melchior Bonacker Fast Polizisten überfahren Überfall mit vorgehaltener Waffe in Trittau: Prozess gegen zwei Männer vor dem Landgericht Lübeck Von Jan Melchior Bonacker | 17.05.2023, 18:03 Uhr

In Trittau überfielen zwei Männer einen jungen Mann und erbeuteten, so die Anklage, rund 600 Euro in bar. Der Geschädigte selbst war zum Prozess nicht erschienen. Es soll um einen Streit wegen versäumter Mietzahlungen gegangen sein.