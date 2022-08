Der Ford Focus stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Glinde in Flammen. Ein VW Golf daneben wurde ebenfalls beschädigt. FOTO: radio tele nord up-down up-down Mann mit Brille und Hund Brandstiftung in Glinde: Polizei sucht nach wichtigem Zeugen Von Patrick Niemeier | 25.08.2022, 12:03 Uhr

Ein Mann mit Brille und Hund soll einem weiteren Mann in Glinde begegnet sein, der mit einer vermutlichen Brandstiftung an einem Pkw in Verbindungen stehen könnte, sagt die Kriminalpolizei. Er wäre ein wichtiger Zeuge.