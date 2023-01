Anfang Januar stieß eine Porsche-Fahrerin in Reinbek mit zwei Autos zusammen. Nun ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: via www.imago-images.de up-down up-down Geschädigter unbekannt Polizei sucht beschädigtes Auto nach Unfall in Reinbek Von Susanne Link | 20.01.2023, 12:57 Uhr

Wer einen frischer Schaden an seinem Fahrzeug entdeckt, könnte in einen Unfall in Reinbek verwickelt gewesen sein. Die Polizei sucht nach einem Auto, dass Anfang Januar auf einem Parkplatz beschädigt worden ist.