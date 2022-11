Erneut verschafften sich Kriminelle unbefugt Zutritt zu einem Haus im Kreis Stormarn zu. Nach Einbrüchen in Ahrensburg, Siek und Brunsbek kam es nun zu einer Tat in Trittau.

Kriminelle stehlen Schmuck und Bargeld

Laut Polizei brachen die bislang unbekannten Täter am Dienstag, 15. November, in der Zeit zwischen 16.30 und 18 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Lerchenstraße gewaltsam auf. „Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf mehr als 4.000 Euro geschätzt“, teilt Sprecherin Jacqueline Fischer mit.

Polizei hofft auf Zeugen

Die ermittelnden Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 an die Kriminalpolizei wenden.