Zwischen Spaß und Ernst Poetry-Slam in Reinbek: So ticken die Slammer und ihre Zuschauer Von Nora Schwarz | 25.09.2023, 14:24 Uhr Karsten Lieberam-Schmidt und Oliver Tilch trugen in Reinbek gemeinsam einen Text über Kochkünste vor. Foto: Nora Schwarz

Ein Mensch steht allein auf der Bühne, er hält nur einige Papierblätter in der Hand. Er tanzt nicht, zaubert oder singt nicht, sondern spricht einfach zum Publikum. Das Konzept des Poetry-Slams ist einfach und doch so vielfältig und individuell wie seine Protagonisten. Beim Slam auf dem Erdbeerfeld in Reinbek stand am Sonntag vor allem der Spaß im Vordergrund.