Als ein junges Ehepaar in Oststeinbek die Tür seiner Wohnung in der Schulstraße öffneten, dachten sie, dass zwei Paketboten vor der Tür stehen würden. Doch die beiden „Besucher“, die am 2. Oktober um 19.10 Uhr zu ihnen kamen, entpuppten sich als brutale Kriminelle.

Ehepaar in Oststeinbek überfallen

In ihrer eigenen Wohnung wurden die Eheleute bedrängt und laut Polizei auch körperlich attackiert. Die beiden falschen Paketboten forderten dabei mit Nachdruck die Herausgabe von Bargeld. Mit Blick auf die Bedrohung gaben die beiden Überfallenen Geld an die Kriminellen raus. Diese seien dann zu Fuß in Richtung Vossredder geflohen.

Laut Polizeiangaben seien sie zwischen 20 und 30 Jahre alt. Einer von ihnen sei ungefähr 1,85 Meter groß und schlank. Er habe schwarze Kleidung und eine gelbe Warnweste getragen. Seine kurzen Haare seien schwarz, er soll einen dunklen Hautteint haben und einen Drei-Tage-Bart tragen.

Der zweite Tatverdächtige war ungefähr 1,75 Meter groß. Er war ebenfalls schwarz gekleidet – in diesem Fall mit einem Kapuzenpullover. Er habe ebenfalls schwarze Haare gehabt und einen Drei-Tage-Bart. Seine Haut wirkte gebräunt.

Kriminalpolizei Reinbek hofft auf Zeugenhinweise

Beide sprachen akzentfreies Deutsch, gaben die Raubüberfallopfer zu Protokoll. Verletzt wurden die Ausgeraubten bei dem Überfall nicht.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen. Es wird auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gehofft. Relevant könnten laut der Ermittler auch Hinweise auf ein Fahrzeug sein, dass in dem Bereich Vossredder aufgefallen sein könnte. Zeugen sollen sich telefonisch unter (040) 7277070 melden.