FOTO: Finn Fischer up-down up-down Christiane Hemming, neue Schulleiterin der Hanheide-Schule in Trittau Neue Leitung der Hanheide-Schule Trittau Christiane Hemming: Schulentwicklung trotz Arbeit am Limit Von Finn Fischer | 23.06.2022, 13:12 Uhr

Die Pandemie führte Lehrer und Schüler in Stormarn an die Grenzen der Belastbarkeit - und manchmal darüber hinaus. Wir haben mit Christiane Hemming, der neuen Schulleiterin der Hanheide-Schule in Trittau, über aktuelle und kommende Herausforderungen gesprochen.