Ausstellung im Schloss Reinbek Nazi-Gegnerin, Politikerin, Prinzessin: Die vergessenen Frauen von Reinbek Von Frauke Schlüter-Hürtler | 03.09.2023, 17:33 Uhr Prof. Dr. Oliver Auge von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte zeigt anhand des Portraits der Reformpädagogin Minna Specht, die im Schloss Reinbek wirkte, wie die digitale Schnitzeljagd funktioniert. Foto: Frauke Schlüter-Hürdler up-down up-down

Eine Prinzessin, eine Widerstandskämpferin, eine Politikerin: All diese Frauen haben eines gemeinsam. Sie wirkten oder lebten in Reinbek und gerieten in den Jahrhunderten in Vergessenheit. Jetzt widmete ihnen die Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (GSHG) eine Ausstellung.