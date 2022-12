Während der Verfolgungsfahrt von Aumühle nach Oststeinbek kam es zu mehreren Unfällen. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Linienbus und Polizei gerammt Nach Verfolgungsjagd durch Stormarn: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen Von Patrick Niemeier | 19.12.2022, 16:07 Uhr | Update vor 48 Min.

Nach der Verfolgungsfahrt, die in Stormarn zu mehreren Unfällen führte, konnte ein 26-Jähriger in Oststeinbek verhaftet werden. Er soll Überfälle in Glinde, Oststeinbek, Reinbek und Wentorf begangen haben.