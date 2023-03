In einer Wohnung in Aumühle ist eine Frau getötet worden. Der Ehemann soll gegenüber der Polizei gestanden haben. Foto: Timo Jann up-down up-down Haftbefehl nach Femizid-Verdacht Mutter in Aumühle getötet: Ehemann gesteht Tat gegenüber Polizei Von Finn Fischer | 10.03.2023, 16:27 Uhr

Nachdem in einer Wohnung in Aumühle eine leblose Frau (41) gefunden wurde, hat der Ehemann laut Polizei gestanden. Die Ermittler gaben weitere Details bekannt. So sollen sich die Kinder des Paares während der Tat in der Wohnung befunden haben.