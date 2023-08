Pünktlich zum Schulstart Glinde investiert Millionen am Schulzentrum: So sehen die neuen MINT-Räume heute aus Von Sina Lea Riebe | 23.08.2023, 16:36 Uhr Glinde: Projektleiterin Taisija Tissen (l.) und Bauamtsleiterin Fruzsina Anna Ascherl vor einem der neuen verglasten MINT-Räume. Foto: Sina Lea Riebe up-down up-down

Der Umbau der Bio-, Chemie- und Physikräume am Schulzentrum in Glinde ist fast beendet. Statt klassischen Frontalunterricht gibt es jetzt die Möglichkeit, auch andere Lernformen umzusetzen – zum Beispiel in einem Loungebereich. Doch dafür fehlen noch einige wichtige Gegenstände.