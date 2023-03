Dialog zwischen Schülern und Politik: Podiumsdiskussion mit Jung-Politikerinnen im Forum der Hahnheide Schule in Trittau Foto: Finn Fischer up-down up-down Diskussion mit Jung-Politikerinnen Kommunalwahl: Dieses Thema ist für Trittauer Schüler entscheidend Von Finn Fischer | 28.03.2023, 16:09 Uhr

Jugendliche fragen, Politikerinnen antworten: Bei einer Podiumsdiskussion an der Hahnheide Gemeinschaftsschule in Trittau haben Schüler mit Vertreterinnen von CDU, SPD, FDP und Linken darüber gesprochen, was für sie bei der Kommunalwahl entscheidend ist. Dabei kristallisierte sich ein Thema heraus, das für junge Menschen diesmal besonders entscheidend ist.