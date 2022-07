Frauchen Silke und Herrchen Axel Grandt mit Kater Merlin nach seinem Kanalisations-Ausflug FOTO: radio tele nord up-down up-down Große Suchaktion nach Katze Kater Merlin tagelang in Kanalisation in Trittau verschwunden Von Peter Wüst | 31.07.2022, 14:44 Uhr

Vier Tage lang war ein Kater in Trittau in der Kanalisation verschwunden. Am Sonntag, 31. Juli, kam die Suche zu einem positiven Ende.