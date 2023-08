Einsatz am Mühlenteich Feuerwehr Trittau rettet jungen Schwan aus Notsituation und | 06.08.2023, 18:32 Uhr Von Patrick Niemeier Christoph Leimig | 06.08.2023, 18:32 Uhr Einsatz am Mühlenteich in Trittau. Ein junger Schwan befand sich in einer misslichen Situation und konnte gerettet werden Foto: Christoph Leimig up-down up-down

Tierischer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Trittau am Mühlenteich. Ein junger Schwan war an der Wassermühle in Not geraten.