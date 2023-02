Janina Heinrichs von der Freiwilligen Feuerwehr Barsbüttel hatte den Kauz in der Hand und ihr Kamerad schnitt die Sehne durch Foto: Christoph Leimig up-down up-down Rettung in acht Meter Höhe In Drachenschnur verfangen: Feuerwehr befreit Eule in Barsbüttel und | 19.02.2023, 16:42 Uhr Von Finn Fischer Christoph Leimig | 19.02.2023, 16:42 Uhr

Eine Eule ist in Barsbüttel von der Feuerwehr gerettet worden. Der Raubvogel hatte sich in acht Metern Höhe in einer Drachenschnur verheddert.