Anklage wegen Tierquälerei Amtsgericht Reinbek: Frau soll Familie todkranken Welpen verkauft haben Von Sina Lea Riebe | 07.08.2023, 18:28 Uhr Amtsgericht Reinbek: Anklage gegen 28-Jährige wegen illegalem Welpenhandel. Foto: Sina Lea Riebe

Der Prozess gegen die 28-jährige Anna B. am Amtsgericht in Reinbek geht in die zweite Runde. Sie muss sich wegen des illegalen Handels mit Hundewelpen vor Gericht verantworten. Am zweiten Verhandlungstermin kamen nun auch Zeugen zu Wort, die nach eigener Aussage viel zu junge und kranke Tiere gekauft hatten – mit schweren Folgen.