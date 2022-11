Der Nikolaus (Dieter Clasen, 2.v.li.) mit (v.li.) Martin Sieg (1. Vorsitzender GGT), Oliver Mesch (Bürgermeister Trittau), Sigrid Schilling (Evangelische Kirchengemeinde Trittau), Kreiskantorin Barbara Fischer und Christina Lienesch (GGT) Foto: Michael Sakrzewski up-down up-down „Adventsfunkeln“ und „Adventslicht“ Großes Programm zur Adventszeit rund um die Martin-Luther-Kirche in Trittau Von Guido Behsen | 17.11.2022, 14:03 Uhr

„Adventsfunkeln“ am ersten Adventswochenende, „Adventslicht“ in der ganzen Vorweihnachtszeit: In Trittau haben sich Kirche, Gewerbegemeinschaft und Gemeinde zusammengetan. Das Ergebnis ist ein vielfältiges und in Teilen ungewöhnliches Programm rund um die Martin-Luther-Kirche.