Grönwohld Polizei sucht Zeugen: Beschädigtes Auto verschwindet nach Unfall Von Susanne Link | 04.04.2023, 12:48 Uhr

Auf der Poststraße in Richtung Grönwohld kam es am Samstag, 18. März, vermutlich zu einem Unfall. Von dem höchstwahrscheinlich beschädigten Fahrzeug fehlt allerdings jede Spur. Die Polizei veröffentlicht nun einen Zeugenaufruf. Was war geschehen?