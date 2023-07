Viele Frauen können sich Periodenprodukte kaum leisten. Foto: IMAGO / Pond5 up-down up-down Tampons, Binden und Co. Stadtvertretung Glinde entscheidet über kostenlose Periodenprodukte Von Sina Lea Riebe | 16.07.2023, 12:05 Uhr

Menstruation in Deutschland ist eine teure Angelegenheit. Ein Grund, warum sich der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) in Glinde für freie Hygieneprodukte an Schulen und öffentlichen Einrichtungen einsetzt. Über den Antrag stimmte jetzt die Stadtvertretung ab.