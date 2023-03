FDP-Politiker Bernd Buchholz lauscht den Fragen der Schüler an der Hahnheide Gemeinschaftsschule in Trittau. Foto: Hahnheide Schule up-down up-down Politik-Projekt an Trittauer Schule Gratis-ÖPNV und gerechte Bildung: Schüler fragen, Politiker antworten Von Finn Fischer | 08.03.2023, 13:35 Uhr

Kostenloser ÖPNV für Jugendliche? Was ist mit dem Fachkräftemangel? Und wie gerecht ist Bildungssystem in Schleswig-Holstein eigentlich noch? Beim Projekt „Dialog P“ an der Hahnheide Schule in Trittau stellten Schüler Fragen und Politiker antworteten. Unter ihnen auch der Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) und CDU-Landesfraktionsvorsitzender Tobias Koch (CDU).