Direkt hinter ihm auf der Weide könnte sie verlaufen: Bürgermeister Heinz Hoch kämpft gegen den Bau einer Stromtrasse durch Grande. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Hochspannungsleitung durch Stormarn Bürgermeister schlägt Alarm: Grande wehrt sich gegen Pläne für neue Stromtrasse Von Joshua Hirschfeld | 27.04.2023, 17:29 Uhr

Das Unternehmen 50Hertz plant eine neue Starkstromtrasse von Oststeinbek in den Kreis Herzogtum Lauenburg. Laut den aktuellen Planungen könnte die Leitung einen Spielplatz in Grande sowie eine Schule und Kita in Kuddewörde tangieren. Grandes Bürgermeister Heinz Hoch will das nicht hinnehmen.