Veröffentlichung Glinde: Diese Nachwuchsautorin hat einen ganz besonderen Job Von Sina Lea Riebe | 21.08.2023, 10:52 Uhr Glinde: Stadtmitarbeiterin Sandra Berger mit dem Buch, in dem ihre Kurzgeschichte erschienen ist. Foto: Stadt Glinde

Eine selbst geschriebene Geschichte am Ende gedruckt in den Händen zu halten, ist ein ganz besonderes Gefühl. Sandra Berger aus Glinde kann ihr eigenes Werk jetzt in der Stadtbücherei bewundern – doch eigentlich ist ihr Job ein ganz anderer.