Für die Ausrichtung des Maibaumfestes sperrt die Stadt Reinbek mehrere Straßen und auch Parkplätze Foto: CoCo/Michael Gründel Verkehrsbehinderungen Für Maibaumfest: Reinbek sperrt mehrere Straßen im Stadtgebiet Von Finn Fischer | 21.04.2023, 11:07 Uhr

Aufgrund des traditionellen Maibaumfestes der Reinbeker Feuerwehr kommt es auch in diesem Jahr am Montag, 1. Mai, wieder zu Verkehrsbehinderungen in Reinbek. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt und teilt mit, welche Straßen gesperrt werden.