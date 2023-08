Mehr Betreuungsplätze Fast nach Plan: Diese neue Kita in Trittau öffnet bald ihre Türen Von Sina Lea Riebe | 30.08.2023, 14:46 Uhr Die Kita Zauberwinkel in Trittau ist fast fertig. Foto: Sina Lea Riebe up-down up-down

Wie in den meisten Gemeinden in Stormarn ist das Thema Kinderbetreuung ein Dauerpunkt auf den Tagesordnungen der Gemeindevertretung in Trittau. Dort gibt es jetzt bald aber deutlich mehr Kita-Plätze. Wir haben die Baustelle besucht.