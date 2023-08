Feuer in Mehrfamilienhaus Feuerwehr-Einsatz in Glinde: Rauch steigt aus Wohnung auf und | 08.08.2023, 11:58 Uhr Von Sina Lea Riebe Christoph Leimig | 08.08.2023, 11:58 Uhr In einem Gebäude in Glinde ist Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Leimig up-down up-down

Erst Rauch in der Wohnung, dann im Treppenhaus – in einem Mehrfamilienhaus in Glinde war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache lag wie so oft im Haushalt. Die Feuerwehr eilte zur Einsatzstelle.