Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten eine ältere Frau aus einer Nachbarwohnung in Sicherheit und übergaben sie dem Rettungsdienst. Foto: Christoph Leimig Brand in Nachbarwohnung Zimmerbrand: Feuerwehr rettet Frau aus brennendem Wohnhaus in Glinde und | 21.05.2023, 18:02 Uhr Von Finn Fischer Christoph Leimig | 21.05.2023, 18:02 Uhr

Die Feuerwehr hat in Glinde eine Frau aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Der Brand war in einer Nachbarwohnung in der Möllner Landstraße ausgebrochen. Während des Einsatzes kamen die Mieter der betroffenen Wohnung nach Hause.