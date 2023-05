In Glinde standen Garagen und mehrere Pkw in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Großfeuer lässt Fenster platzen Feuer in Glinde: Garagen und Pkw brennen bei Großbrand aus und | 12.05.2023, 11:26 Uhr Von Patrick Niemeier Christoph Leimig | 12.05.2023, 11:26 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Glinde. Im Sandweg standen mehrere Garagen in Flammen. In einem angrenzenden Mehrfamilienhaus platzten durch die Hitzeentwicklung sogar Fensterscheiben. Mehrere Meter hohe Flammen schlugen in den Nachthimmel.