Wohnraum knapp Nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Trittauer Bürgermeister schlägt schnellen Neubau vor Von Finn Fischer | 20.09.2023, 16:07 Uhr Bei dem Feuer in der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in Trittau haben die Bewohner alles verloren Foto: MOPICS up-down up-down

Das Feuer in der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in Trittau vor zwei Wochen stellt die Gemeinde vor Herausforderungen und vor die Frage, was mit dem Grundstück passiert, auf dem jetzt noch die unbewohnbare Brandruine steht. Bürgermeister Oliver Mesch hat einen Vorschlag.