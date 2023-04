Freitag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in Trittau. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kreis Stormarn Festnahme im Supermarkt in Trittau: Dieb auf frischer Tat ertappt Von Susanne Link | 17.04.2023, 15:23 Uhr

Eine Frau bemerkte am Freitag eine Person, die sich nach Ladenschluss in einem Geschäft in der Straße „Zum Riden“ aufhielt. Sie alarmierte die Polizei.