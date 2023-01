Die Polizei hofft den Unfallverursacher mit Hilfe von Zeugen zu finden. (Symboldbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Zeugen nach Fahrerflucht gesucht Blech aufgeschlitzt: Geparkter Audi in Trittau schwer beschädigt Von Susanne Link | 19.01.2023, 16:42 Uhr

In Trittau ist am Dienstag ein Auto massiv beschädigt worden. Wer für den Schaden verantwortlich ist, ist bisher unklar. Die Polizei will den Schuldigen mittels Zeugen finden.