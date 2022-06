Die Mercedes S-Klasse hat Ampelmast, Stromkasten und Zaun gerammt. FOTO: Christoph Leimig, rtn Unfall mit Folgen Stromausfall in Wohltorf, weil Mercedes Verteilerkasten rammt Von Guido Behsen | 16.06.2022, 18:14 Uhr

Unfall am Morgen mit ungewöhnlichen Folgen: Weil ein Mercedes einen Verteilerkasten rammte, ist in mehreren Haushalten in Wohltorf vorübergehend der Strom ausgefallen.