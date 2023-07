Es gibt eine Vollsperrung in Lütjensee. Eine Umleitung wird eingerichtet. Foto: Tim Brakemeier/dpa up-down up-down Baustelle und Verkehr Vollsperrung in Lütjensee: Autofahrer müssen weiträumige Umleitung einplanen Von Nora Schwarz | 30.07.2023, 12:55 Uhr

In diesem Sommer kommt es in der Gemeinde Lütjensee zeitweise zu einer Vollsperrung in einem wichtigen Kreuzungsbereich. Autofahrer sind genauso betroffen wie der öffentliche Nahverkehr.