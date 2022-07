Kommunen wappnen sich gegen Eichenprozessionsspinner FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Gefährliche Raupen Eichenprozessionsspinner in Reinbek: Stadt saugt Nest weg Von Susanne Link | 12.07.2022, 17:49 Uhr

An mehreren Stellen in Reinbek wurden Nester des Eichenprozessionsspinners entdeckt. Förster Maximilian Scheel erläutert, was Spaziergänger, Radfahrer und Jogger nun wissen und beachten müssen.