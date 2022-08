Oliver Mesch (Bürgermeister), Mia Detert (FD Innere Verwaltung), Christian Lüdeke (Fachdienstleiter FD Innere Verwaltung), Selina Evers (Auszubildende PIA), Zilan Temel (Auszubildende Verwaltungsfachangestellte) und Lena Lau (Auszubildende für Bäderbetriebe) FOTO: Gemeinde Trittau up-down up-down Fachkräfte selber ausbilden Drei neue Auszubildende in drei Bereichen in der Gemeinde Trittau Von Patrick Niemeier | 03.08.2022, 17:12 Uhr

Auch das Rathaus Trittau setzt auf die Ausbildung neuer Mitarbeiter, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Drei junge Frauen starten in diesen Tagen in drei sehr unterschiedliche Ausbildungsberufe in der Gemeinde.