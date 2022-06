Die Braaker Mühle ist ein zweistöckiger Galerieholländer mit Windrose und Jalousieflügeln aus dem Jahr 1850. FOTO: Patrick Niemeier Deutscher Mühlentag 2022 Diese Mühlen können Sie in Stormarn und der Region besichtigen Von Susanne Link | 31.05.2022, 16:11 Uhr

Mühlen in Braak, Grönwohld und Glinde bieten zum Deutschen Mühlentag am Montag, 6. Juni, Aktionen für Besucher an. Auch Mühlen in Hamburg und im Kreis Herzogtum Lauenburg können an diesem Tag besichtigt werden.