Bürgermeister Rainhard Zug bei der Einweihung des Mahnmals in Glinde Foto: Katharina Richter/Stadt Glinde up-down up-down Gemeinschaftsschule Wiesenfeld Warum in Glinde ein bedrückendes Denkmal vor einer Schule steht Von Patrick Niemeier | 14.11.2022, 16:15 Uhr

In Glinde ist ein neues Mahnmal eingeweiht worden. Es erinnert an die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, die in Glinde vor 80 Jahren gegen ihren Willen zur Arbeit gezwungen wurden. Was ist die Geschichte dahinter und warum steht das Mahnmal auf einem Schulhof.