Fachkräftemangel, Mehrfachbewerbungen und Co. Kitaplätze in Glinde: Warum es zu Probemen bei der Vergabe kommt Von Sina Lea Riebe | 04.08.2023, 11:14 Uhr Noch nicht alle Kinder in Glinde haben für das anstehende Kita-Jahr 23/24 einen Platz Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer up-down up-down

Kitaplätze sind landesweit in vielen Städten und Gemeinden ein knappes Gut. Daher ist es nicht überraschend, dass auch in Glinde zum anstehenden Kita-Jahr noch nicht alle Kinder versorgt sind. Ein Sprecher der Stadt erklärt, wo die aktuellen Schwierigkeiten in Sachen Kita-Betreuung liegen.