Seit September 2014 ist Björn Warmer Verwaltungschef der Stadt Reinbek. Foto: Stadt Reinbek up-down up-down Ausblick auf das Jahr 2023 Das muss sich für Bürgermeister Björn Warmer in Reinbek ändern Von Susanne Link | 19.01.2023, 12:23 Uhr

In Reinbek stehen im neuen Jahr viele Projekte an. Im Interview verrät Reinbeks Bürgermeister Björn Warmer, was in der Stadt im Süden Stormarns 2023 auf der Agenda steht.