Ursula Layer (li.) und die angehende Ergotherapeutin Judy Brigant backen in der Kursana Villa in Reinbek gemeinsam Waffeln. FOTO: Susanne Link up-down up-down Kursana Villa in Reinbek Warum Waffeln backen gegen das Vergessen hilft Von Susanne Link | 01.07.2022, 12:14 Uhr

In der Kursana Villa in Reinbek, einem Seniorenwohnheim, leben 28 Menschen mit einer Demenzerkrankung. Einige wissen heute nicht mehr, was sie gestern getan haben.