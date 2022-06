Frank Witthoefft und Zanet Roskosch vom „Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen“ aus Geesthacht nehmen am Großensee Proben, um das Wasser zu untersuchen. FOTO: Marcel Nass Bade-Saison in Stormarn So wird das Wasser im Großensee regelmäßig auf seine Qualität geprüft Von Marcel Nass | 15.06.2022, 14:01 Uhr

Auch in diesem Sommer werden wieder viele Menschen im Großensee und an anderen Badestellen in Stormarn schwimmen gehen. Damit die Gäste dort auch gefahrenlos baden können, werden die Gewässer regelmäßig untersucht. Das ist eine komplexe Angelegenheit.