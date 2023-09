Bei einem Unfall mit einem Linienbus am Reinbeker Bahnhof hat es am Freitagnachmittag, 15. September, wie durch ein Wunder nur einen Verletzten gegeben. Das meldete die Polizei nach dem Crash gegen 16 Uhr in Sichtweite des Reviers.

Möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls hatte der Fahrer die Kontrolle über den Bus verloren. Zunächst rammte er einen geparkten anderen Bus, dann krachte er mit seinem tonnenschweren Fahrzeug in das Gebäude, in dem auch die Agentur für Arbeit ihren Sitz hat. Der Bus donnerte genau ins Eck und blieb dort zerstört im verwüsteten Dönerladen stecken.

Zahlreiche Rettungskräfte beim Busunfall in Reinbek

Weil zunächst unklar war, wie viele Verletzte es gibts, rückten zahlreiche Rettungskräfte aus Stormarn und dem Kreis Herzogtum Lauenburg an. Außerdem Reinbeks Feuerwehr. Die Kameraden mussten den eingeklemmten Fahrer befreien. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei versucht jetzt, die Unfallursache zu ermitteln. Der Schaden wurde auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.