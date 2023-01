Die Polizei ermittelt nach dem brutalen Angriff auf einen Jugendlichen in Glinde. Foto: imago/Nikito up-down up-down Tritte gegen den Kopf Brutaler Angriff in Glinde: Jugendlicher niedergeschlagen Von Patrick Niemeier | 25.01.2023, 17:03 Uhr

Ein Streit um Geld und Softgetränke endete in Glinde in der Tiefgarage des Einkaufszentrums in der Möllner Landstraße brutal. Ein Jugendlicher aus Barsbüttel wurde niedergeschlagen. Die Angreifer traten ihm gegen den Kopf.