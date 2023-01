Ein 55-Jähriger wurde in Barsbüttel festgenommen. Er soll einen 70-Jährigen erpresst haben. Foto: imago images/fotostand up-down up-down Tatverdächtiger festgenommen Barsbüttel: Mann von Maskierten angegriffen und von Gläubiger erpresst Von Patrick Niemeier | 23.01.2023, 15:24 Uhr

Ein Streit, der mit einem Immobilienkauf in Verbindung stehen soll, ist offenbar in Barsbüttel eskaliert. Jetzt kam es zu einer Festnahme. Wie konnte es zu der Situation kommen, in der ein Gläubiger offenbar bereit war, mit Gewalt an Geld zu kommen?