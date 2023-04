Greifen HSV Anhänger in Barsbüttel bewusst Fans des FC St. Pauli an? Foto: imago/Claus Bergmann up-down up-down Rivalität zwischen Fan-Gruppen Griffen HSV-Anhänger St. Pauli-Fans an? Brutale Vorfälle in Barsbüttel Von Patrick Niemeier | 13.04.2023, 12:44 Uhr

Eskaliert in Barsbüttel ein Streit zwischen Anhängern der beiden Fußball-Zweitligisten HSV und St. Pauli? Laut Polizei gehen die Hinweise eindeutig in diese Richtung. In zwei Fällen wurden Jugendliche offenbar angegriffen, weil eine Verbindung zum FC St. Pauli vermutet wurde.