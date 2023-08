Tragischer Unfall am Montag, 21. August, in Barsbüttel bei Hamburg: Gegen 9 Uhr morgens stießen ein Fiat und eine Vespa zusammen. Mit schlimmen Folgen für den Vespa-Fahrer, der 50-jährige Stormarner verstarb noch an der Unfallstelle. Der 75-jährige Hamburger, der Fahrer des Fiats, war auf der L222 in Richtung Braak unterwegs, so die Polizei. Als er nach links in die Stellauer Hauptstraße abbiegen wollte, prallte er mit der Vespa zusammen, die aus der Gegenrichtung kam.

Um die Schuldfrage zu klären, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. „Die genaue Unfallursache und Umstände wie die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge müssen geklärt werden“, so Polizeisprecherin Sandra Kilian. Dieses Gutachten werde mehrere Wochen dauern.