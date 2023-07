Teile der Kreisstraße 18 werden saniert. Dadurch wird es zwischen Aumühle und Wohltorf zu Sperrungen und Beeinträchtigungen des Verkehrskommen. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Sanierungsarbeiten K18 bei Aumühle und Wohltorf: Hier kann es über Monate zu Sperrungen kommen Von Sina Lea Riebe | 06.07.2023, 15:52 Uhr

Das Amt Hohe Elbgeest kündigt eine Dauerbaustelle an: Bereits im Juni starteten die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 18 – in den kommenden Monaten ist mit starken Beeinträchtigungen und Sperrungen zu rechnen.