Was führte ein Unbekannter im Schilde, der laut Polizei am Mittwoch ,30. August, in Aumühle eine 12-Jährige ansprach und sie aufforderte, in seinen Pkw zu steigen? Diese Frage treibt nicht nur besorgte Eltern in der Region um, sondern auch die Ermittler.

Mädchen in Aumühle von Unbekanntem angesprochen

Laut der Meldung bei den Beamten soll sich der Vorfall im Bereich der Bismackallee/Emil-Sprecht-Allee ereignet haben. Auf Höhe des Augustinums-Tunnels sei das Mädchen von einem ihr unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen worden, heißt es. Demnach soll der Fahrer die 12-Jährige aufgefordert haben, ins Fahrzeug einzusteigen.

Mehr Informationen liegen derzeit zu dem Vorfall nicht vor. Weitere Fälle sind bisher nicht bekannt. Sollte es allerdings weitere ähnliche Vorfälle geben oder gegeben haben, sollen diese unverzüglich der Polizei unter 110 gemeldet werden.

Falschmeldungen in Sozialen Medien behindern Polizei-Arbeit

Da die Diskussion zu diesem Fall in den Sozialen Medien hochkocht, mahnt die Polizei aber gleichzeitig zur Besonnenheit und zu einem vorsichtigen Umgang mit privaten Warnmeldungen.

„Private Aufrufe, insbesondere in Sozialen Medien, können kontraproduktiv sein und zu nicht mehr kontrollierbaren Falschmeldungen führen“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. Falschmeldungen können dann die Ermittlungen sogar entscheidend behindern und unnötig für Panik unter Eltern und Kindern sorgen.