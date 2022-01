Einsatz in Glückstadt : Rauchentwicklung beim Elbsaal: Glückstädter Wehr rückt in Löschzugstärke aus

Es hatte am Sonnabendvormittag einen Kurzschluss in der Zwischendecke gegeben und Dämmmaterial war angebrannt. Insgesamt war alles aber weniger schlimm, als zunächst befürchtet.

Avatar_shz von Jürgen Kewitz

16. Januar 2022, 13:06 Uhr

Es hatte am Sonnabendvormittag einen Kurzschluss in der Zwischendecke gegeben und Dämmmaterial war angebrannt. Insgesamt war alles aber weniger schlimm, als zunächst befürchtet.

Weniger schlimm als zunächst befürchtet ist am Sonnabend (15. Januar) ein Feuerwehreinsatz am Sperforkenweg in Glückstadt ausgegangen. Um 9.10 Uhr hatte die Rettungsleitstelle wegen einer Rauchentwicklung im Saalbetrieb von Wolfgang Andresens „Elbsaal“ Alarm für die Brandbekämpfer geschlagen.

Jürgen Kewitz

Bei der Essenszubereitung wurde es plötzlich dunkel

Andresen und sein Team waren gerade damit beschäftigt, das Essen auf Rädern für das Wochenende vorzubereiten, als es um die Crew herum plötzlich dunkel wurde: Stromausfall. Eine Sicherung war herausgesprungen. Ein Mitarbeiter des Catering-Services wollte den Schalter wieder hochdrücken, was aber wegen eines Kurzschlusses nicht funktionierte.

Sperforkenweg musste nicht gesperrt werden

Andresen schwante Böses und er ging der Sache auf den Grund, entdeckte zwischen den Dachpfannen ins Freie wabernden Qualm und wählte sofort den Feuerwehr-Notruf. Die Glückstädter Wehr rückte in Löschzugstärke aus. Auch die Polizei und der Rettungsdienst eilten zum Sperforkenweg. Dieser brauchte während des Einsatzes nicht gesperrt zu werden.

Kein nennenswerter Sachschaden

„Bei Erkundung der Einsatzstelle haben wir mit der Wärmebildkamera einen Kurzschluss in der Zwischendecke und ein noch warmes Kabel als Ursache festgestellt“, so der stellvertretene Wehrführer Sven Tießen. Feuerwehrleute schalteten das Gebäude stromlos, legten die schadhafte Leitung frei und trugen angebranntes Dämmmaterial vor das Haus. Nennenswerter Sachschaden entstand bei dem Feuer nicht. „Wir hatten schon mal einen Marder bei uns auf dem Dach. Vielleicht hat dieser den Kurzschluss verursacht“, vermutete Andresen.

Feuerwehreinsatzleiter Ties Tießen übergab die Einsatzstelle an den Störungsdienst der Stadtwerke Glückstadt. Ein Mitarbeiter kümmerte sich sofort, so dass die Mittagstisch-Kunden noch fast rechtzeitig ihr Essen auf Rädern erhielten.